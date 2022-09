Verl begann mit Yari Otto im Sturm, der sein Startelf-Debüt gab. Für ihn rückte Maximilian Wolfram aus der Startelf auf die Bank.

Faßbender trifft doppelt für Meppen

Die erste Chance der Partie hatte Ottos Sturmpartner Cyrill Akono mit einem Schuss aus der Distanz nach drei Minuten, den Jonas Kersken im Tor der Gäste aber sicher hielt. Auf der anderen Seite wurde es kurz darauf wesentlich gefährlicher. Erst schoss Mirnes Pepic aus 20 Metern an die Querlatte des Verler Kastens, dann konnte Torhüter Niclas Thiede den Ball im Luftduell mit David Blacha nicht festhalten. Nutznießer war Morgan Faßbender, der mit einem wuchtigen Kopfball das 1:0 für Meppen erzielte (8.).

Nach einigen gefährlichen Szenen der Meppener glich Joel Grodowski überraschend für Verl aus. Mit einem Schlenzer von der Strafraumecke erzielte der Verler Mittelfeldspieler das 1:1 (26.). Die bessere Mannschaft blieb allerdings der SVM, der folgerichtig in der 31. Minute wieder in Führung ging. Nach einem Traumpass von Marvin Pourié tauchte Faßbender vor Thiede auf und erzielte per Lupfer das 2:1 und seinen zweiten Treffer. Danach flachte die Partie ab und blieb ohne weitere Höhepunkte vor der Pause.

"Joker" Wosz belohnt Verler Bemühungen

Verl kam gut aus der Pause und verzeichnete gleich zwei gefährliche Szenen, die aber ohne Torschuss endeten (47.). Wesentlich zwingender wurde es in der 56. Minute, als Otto nach einer Flanke des eingewechselten Tobias Knost mit einem Abpraller von der Brust knapp das Tor verfehlte. Noch knapper wurde es bei einem direkten Freistoß von Vinko Sabina, der an den Pfosten klatschte (65.).

Der SCV drängte weiter auf den Ausgleichstreffer, während Meppen kaum noch aus der eigenen Hälfte kam. Eine missglückte Flanke des eingewechselten Nikos Zografakis wurde überraschend gefährlich für Kersken, der den Ball gerade noch über die Latte lenkte (77.). In der 87. Minute belohnten sich die Hausherren dann für ihren Aufwand. Erst scheiterte Sapina noch am glänzend parierenden Kerskens, dann schob "Joker" Joscha Wosz ein zum verdienten 2:2.

Quelle: bh