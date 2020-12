Nach dem unglücklichen Ausgleichstreffer am vergangenen Spieltag gegen den 1.FC Kaiserslautern in letzter Minuten zeigte der MSV Duisburg am Samstag eine beeindruckende Reaktion und gewann gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 4:1 (1:0). Es war der erste Sieg unter Trainer Gino Lettieri.

MSV dominiert und geht in Führung

Der MSV startete gut in die Partie und übernahm früh Initiative. Moritz Stoppelkamp suchte nach fünf Minuten aus der Distanz den ersten Abschluss, der Ball ging links am Münchener Tor vorbei. Der MSV schaffte es in der Anfangsphase, die Gäste vom eigenen Kasten fern zu halten und gingen nach knapp 20 Minuten verdient in Führung. Vincent Vermeij traf nach schöner Vorarbeit von Stoppelkamp per Volley zur 1:0-Führung (19.).