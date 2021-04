Viktoria Köln hat beim FSV Zwickau 2:1 (0:0) gewonnen und ist in der Tabelle am FSV vorbeigezogen. Die Treffer erzielten die beiden Innenverteidiger Moritz Fritz (61.) und Michael Schultz (69.) - jeweils nach einer Ecke von Marcel Risse.

Die Gäste aus Köln hatten in den ersten 25 Minuten das Spielgeschehen ohne größere Probleme im Griff. Die Viktoria wirkte frischer und entschlossener. So sorgte das Team von Trainer Olaf Janßen früh für Druck, nur die großen Torchancen blieben aus.

30 Minuten keine Chancen, dann zwei Mal Zwickau

Nach einer knappen halben Stunde schlug Zwickau dann aus dem Nichts beinahe zu. Nach Fehler im Aufbauspiel der Viktoria, kombinierte sich Zwickau über Mike Könnecke schnell nach vorne. Über Can Coskun landete der Ball wieder bei Könnecke, der freistehend aus neun Metern links am Tor vorbei schoss. Zwickau fand nach der Großchance besser in die Partie, agierte mutiger und spielte sich bis zur Pause weitere Chancen heraus.