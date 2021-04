Auf der anderen Seite konnte Dresdens Stürmer Luka Stor den glänzend reagierenden MSV-Keeper Leo Weinkauf aus zwei Metern Entfernung nicht überwinden (19.). Auch nach der Beinahe-Führung für den Tabellenvierten schaffte es der MSV kaum sich vom Druck der Gastgeber zu befreien.

Dresden dominiert, MSV mit Großchancen

Ein Standard bescherte Duisburg dann aus dem Nichts die nächste Großchance. Nach einer Flanke von Moritz Stoppelkampf prallte der Ball gegen die Schulter von Dresdens Sebastian Mai und von dort beinahe ins Tor - Broll verhinderte mit einer starken Reaktion den Führungstreffers der Gäste (31.).

In Halbzeit zwei konnten beide Mannschaft zunächst nicht an das Tempo aus dem ersten Durchgang anknüpfen. Beide Torhüter blieben zunächst beschäftigungslos. Nach knapp 70 Minuten brachte Kevin Broll sein Team, erneut nach einem katastrophalen Fehlpass, in höchste Not. Der kurz zuvor eingewechselte MSV-Stürmer Vincent Vermeij konnte die Einladung allerdings nicht nutzen und schoss den Ball aus 14 Metern knapp über die Latte (68.).

Daferner beschert Schmidt ersten Sieg im ersten Spiel

Der MSV hatte in dieser Phase einen großen Anteil daran, dass das Spieltempo wieder zunahm. Dresden nutzte den Raum, der sich bot und ging in der 77. Minute durch Christoph Darferner mit 1:0 in Führung. Zuvor wurde Panagiotis Vlachodimos von Agyemang Diawusie über die linke Außenbahn geschickt. Der Joker spielte den Ball flach vor das Tor, wo Daferner nur noch einschieben musste.

Der MSV hatte dem späten Nackenschlag nur noch wenig entgegenzusetzen und hat mit 42 Punkten weiterhin sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Am Mittwoch empfängt der MSV Duisburg am 35. Spieltag die Reserve von Bayern München (19 Uhr).