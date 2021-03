Verl dreht die Partie in München

Der SC Verl hat am Mittwoch sein Nachholspiel in der 3. Liga bei Bayern München II mit 2:1 (0:0) gewonnen und sich damit in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Timo Kern hatte die Reserve der Bayern in Führung gebracht (47.). Die eingewechselten Joker Mael Corboz (69.) und Aygün Yildirim (90.) drehten die Partie für Verl. Die Gäste verschossen in Person von Kasim Rebihic noch einen Elfmeter (90.+2.).

SC mit besserem Beginn

Verl begann stark: Zlatko Janjic verpasste per Flugkopfball die frühe Führung für die Gäste (5.). Dann forderten die Gäste Elfmeter, als Patrick Schikowski im Strafraum fiel. Diesen gab es nicht. Im Anschluss tat sich nicht viel, Verl kontrollierte überwiegend das Spielgeschehen. Erst nach etwas mehr als einer halben Stunde wurde es in einem der Strafräume wieder gefährlich - Bayerns Dimitri Oberlin vergab jedoch kläglich (37.). Auch Kern brachte mit seinem Kopfball acht Minuten später die Kugel nicht über die Linie. Im Gegenzug traf Verls Philipp Sander nur die Latte.

Video starten, abbrechen mit Escape 3. Liga - SC Verl siegt in München. Sportschau. . 03:42 Min. . Verfügbar bis 10.03.2022. Das Erste.