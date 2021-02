Bayern kommt besser ins Spiel

Die Bayern erwischten den bessen Start in die Partie und kamen in der Anfangsphase zu ersten Chancen. In der 6. Minute köpfte Timo Kern den Ball knapp am Uerdinger Kasten vorbei. Drei Minuten später hielt KFC-Keeper Hidde Jurjus einen Schuss von Christopher Scott.

Während die Münchner das Spiel machen, konterten die Uerdinger - und das erfolgreich. Kolja Pusch scheiterte zunächst an Michael Wagner im Bayern-Tor. Verteidiger Jamie Lawrence legte den Abpraller aber ungeschickt für Feigenspan auf, der den Ball aus fünf Metern ins Tor schob (23.). Die Bayern bemühten sich in der Folge um Ausgleich, die Uerdinger Führung hatte jedoch bis zum Halbzeitpfiff bestand.

KFC bleibt über Konter gefährlich

In Halbzeit zwei das gleiche Bild: Die Bayern bestimmten das Spiel und kamen gleich zu mehreren Torchancen. Lenn Jastremski (49.) und gleich mehrmals Timo Kern (49., 50. 56.) scheiterten aber. Der KFC blieb derweil über Konter gefährlich. Ein Abschluss voin Fridolin Wagner nach 51 Minuten touchierte noch den Außenpfosten.

Im der Schlussviertelstunde entwickelte sich das Spiel zu einer Abwehrschlacht für den KFC. Die Bayern drängten auf den Ausgleich, Uerdingen zog sich zurück. Die KFC-Abwehr stand sicher und hatte auch Glück, dass den Bayern in der 85. Minute ein Elfmeter verwehrt wurde. Nur zwei Minuten später traf Kern sogar ins Uerdinger Tor, stand aber im Abseits. So hatte der knappe Uerdinger Sieg Bestand.

Für den KFC Uerdingen geht es nun am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen den Tabellennachbarn FSV Zwickau weiter. Der FC Bayern II reist am selben Tag zum 1. FC Kaiserslautern.

