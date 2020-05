Den besseren Start erwischten aber zunächst die Löwen. Herbert Paul schoss den Ball nach sechs Minuten knapp am Tor vorbei. Dann rettete MSV-Keeper Leo Weinkauf erst gegen Stefan Lex (10.) und gegen Sacha Mölders (18.).

Mitte der ersten Hälfte fanden die Duisburger besser in die Partie und gingen prompt per Standard in Führung. Compper köpfte eine Ecke von Moritz Stoppelkamp wuchtig in die Maschen (34.). Anschließend hatte Stoppelkamp die Chance die Führung auszubauen, scheiterte aber (42.)

Vermeij erhöht nach der Pause

Kurz nach der Pause machte es Vermeij dann besser. Nach einem langen Ball von Sicker aus dem Mittelfeld lief der Stürmer frei auf 60-Keeper Marco Hiller zu und vollstreckte sicher. Die 60er reklamierten eine Abseitsstellung, Schiedsrichter Florian Badstübner gab den Treffer aber.

Wer nun aber dachte, die Löwen seien geschlagen, sollte sich täuschen. Dennis Dressel erzielte nach einem Doppelpass mit dem eigenwechselten Owusu den Anschlusstreffer (68.). Nur fünf Minuten später traf Efkan Bekiroglu per Distanzschuss zum Ausgleich (73.).

Owusu trifft zum Sieg für 1860

Es war der Auftakt zu einer spannenden Schlussphase, denn beide Teams spielten jetzt auf Sieg. Ein Abschluss von Owusu landete aber in den Armen von Weinkauf (79.). Auf der anderen Seite scheiterte Vermeij an einem glänzend reagierenden Hiller (80.). In den 86. Minute gelang dann den Münchnern noch der Lucky Punch: Owusu setzte sich nach Pass von Mölders gegen Compper durch und traf zum 3:2 für die Löwen. Von diesem Rückschlag sollten sich die Zebras nicht mehr erholen.

Für den MSV geht es nun am kommenden Mittwoch (03.06.2020) mit einem Heimspiel gegen Carl Zeiss Jena weiter.