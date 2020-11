Uerdingen punktet bei 1860 München

Die Partie im Stadion an der Grünwalder Straße endete am Samstag 0:0. Der KFC konzentrierte sich lange auf die eigene Defensive, lauerte allenfalls auf Konter. Die Münchner, die als Tabellenzweiter in die Partie gegangen waren, konnten die intensive KFC-Abwehr nicht knacken.

KFC mehr als 20 Minuten in Überzahl

Nach der Gelb-Roten Karte gegen Münchnens Erik Tallig wegen wiederholten Foulspiels (69. Minute) wurde das Duell offener, der KFC tat in Überzahl nun mehr für die Offensive. Heinz Mörschel etwa brachte den Ball im Fallen mit dem Außenrist aufs Tor, was für 1860-Keeper Marco Hiller aber auch bei nur wenigen Metern Entfernung kein Problem darstellte. Kurz darauf scheiterte der eingewechselte Uerdinger Adriano Grimaldi an alter Wirkungsstätte bei zwei kleineren Chancen (82./86.).

Auch wenn sie in der Schlussphase nur noch zu zehnt spielten, bemühten sich die Münchner weiter um Offensivaktionen, konnten aber keine Torgefahr mehr erzeugen. So blieb es torlos.

Der KFC belegt nach dem Remis den zehnten Tabellenplatz, die Sechziger rutschten vom zweiten auf den dritten Tabellenplatz ab.