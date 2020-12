SC Verl will furiosen Lauf gegen Köln fortsetzen

Am Samstag will der Aufsteiger, der nicht mal über ein drittligataugliches Stadion verfügt, seinen Weg nach oben gegen Viktoria Köln fortsetzen. Überraschen werden die Verler ihren Gegner aber kaum. Die Kölner sind 2019 schließlich nach etlichen vergeblichen Anläufen selbst aus der Regionalliga West in die 3. Liga aufgestiegen und legten dort in der Folgesaison mit Rang vier nach neun Spieltagen ebenfalls einen furiosen Saisonstart hin. Am Ende reichte es immerhin zu einem sehr souveränen Klassenerhalt.

Dotchev zollt dem Aufsteiger großen Respekt

" Die Mannschaft aus Verl verdient einen großen Respekt für das, was sie bis jetzt geleistet hat ", sagt Viktorias Trainer Pavel Dotchev, der als Rekordtrainer der 3. Liga weiß, wovon er spricht. Einschüchtern muss dies seine Mannschaft - die als Siebter auch gut im Rennen liegt - nicht: " Die Liga ist sehr ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen. Insofern lässt die Tabelle für mich keine Rückschlüsse zu. Mannschaften, die unten stehen, gewinnen auf einmal gegen den Tabellenführer. In dieser Liga ist alles möglich. "

Verl holt zehn Punkte aus vier Spielen

Was so alles möglich ist, hat der von Guerino Capretti trainierte SC Verl zuletzt mit zehn Punkten aus vier Spielen gezeigt. Die wurden gegen den Halleschen FC , KFC Uerdingen, 1860 München und den MSV Duisburg eingefahren - Teams, von denen Fußball-Desinteressierte eher gehört haben dürften als vom SC Verl.

Ob für Verl in der dritthöchsten Spielklasse mehr drin ist als ein furioser Saisonstart im Aufstiegsjahr, wird sich zeigen. Die Ansprüche an ihr Stadion werden mit weiteren sportlichen Höhenflügen auf jeden Fall nicht kleiner.

Stand: 11.12.2020, 21:45