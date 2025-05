SC Verl verpflichtet Tobias Strobl als neuen Trainer

Tobias Strobl wird neuer Trainer des Fußball-Drittligisten SC Verl. Der 37-Jährige folgt auf Alexander Ende, der den Sportclub 2023 von Mitch Kniat übernommen hatte und zum Saisonende wieder verlässt.

Strobl hatte zuletzt drei Jahre lang die Regionalliga-Mannschaft des FC Augsburg trainiert und dort die Plätze zehn, sieben und zwölf erreicht. "Ich freue mich riesig auf die Aufgabe beim Sportclub. Der Verein hat eine klare Vorstellung, wie er Fußball spielen möchte und meine Ideen stimmen damit überein" , sagte Strobl, der als Spieler nie über die Regionalliga hinausgekommen war.

Langjährige Erfahrung

In der abgelaufenen Saison hatte Verl lange im Aufstiegsrennen mitgemischt, am Ende reicht es zu Rang sieben, die erfolgreichste Drittligasaion des SC Verl..

Vorstandsmitglied Sebastian Lange schwärmte von dem Neuzugang: "Wir bekommen einen Trainer, der noch jung ist, aber über sehr viel Erfahrung verfügt. Er hat über 300 Spiele als Cheftrainer betreut." Der 37 Jahre alte Strobl ist bereits seit 13 Jahren Trainer, stand unter anderem beim FC Ingolstadt II, FC Schweinfurt und eben den FC Augsburg II an der Seitenlinie.