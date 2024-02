Boris Schommers, Trainer des MSV Duisburg

Solche Mutmacher werden in Duisburg dringend benötigt, angesichts der beinahe aussichtslosen Situation bei überhaupt erst drei Saisonsiegen und 13 Niederlagen in 24 Spielen. Den Glauben hat Schommers definitiv nicht verloren: "Ganz ehrlich? In unserer Situation habe ich die Zuversicht, in jedem Spiel etwas zu holen ", sagte er.

Schommers setzt auf das Kollektiv