Für den SC Verl ist die knappe Niederlage sehr unglücklich. Trotz eines kämpferischen Auftritts und vier eigener Tore stehen sie ohne Punkte da und stecken weiter mitten im Abstiegskampf. Spitzenreiter Magdeburg sammelt drei wichtige Punkte im Rennen um den Aufstieg.

Frühe Führung für Verl

Der abstiegsbedrohte SC Verl startete gegen den Spitzenreiter aus Magdeburg zunächst mutig und ging überraschend in Führung. Berlinski setzte Akono mit einem sehenswerten Pass in die Schnittstelle in Szene. Der Verler Stürmer tauchte frei vor dem Tor der Gäste auf und schob den Ball mit etwas Glück durch die Beine von Magdeburgs Schlussmann Reimann zum 1:0 ins Tor (6.).

Danach übernahmen die favorisierten Gäste aus Magdeburg immer mehr die Spielkontrolle und kamen schließlich zum Ausgleich: Verls Schlussmann Thiede wehrte einen Schuss von Krempicki zwar ab, der Ball landete allerdings direkt beim Magdeburger Schuler. Dieser musste aus fünf Metern nur noch zum 1:1 einschieben (18.).

Magdeburg lässt Top-Chancen liegen

Mit dem Ausgleichstreffer veränderten sich die Kräfteverhältnisse auf dem Platz immer mehr. Die Gäste aus Magdeburg kamen zu mehreren Top-Chancen und drehten das Spiel schließlich. Nach einer Ecke traf Tobias Müller per Kopfball zum 2:1 für die Gäste (32.). Der SC Verl hatte Glück, dass es nur mit einem Tor Rückstand in die Pause ging. Conteh (38. und 43.) und Atik (28.) vergaben mehrere gute Möglichkeiten.

Auch nach der Pause waren zunächst die Gäste die spielbestimmende Mannschaft. Kurz nach Wiederanpfiff ging Magdeburg folgerichtig mit 3:1 in Führung. Nach einem Solo von Atik traf Condé, der den Ball aus kurzer Distanz ins Tor grätschte (51). Danach schien das Spiel entschieden, immer wieder spielten sich die Gäste gefährliche Tormöglichkeiten heraus.

Vier Tore in acht Minuten

Doch durch eine freche Aktion von Berlinski kam Verl zurück ins Spiel. Magdeburgs Schlussmann Reimann ließ sich zu viel Zeit. Das nutzte Berlinski, der Verler spitzelte den Ball von Reimanns Fuß ins Tor zum 2:3-Anschlusstreffer (56.). Nur zwei Minuten später besorgte Petkov mit einem sehenswerten Distanzschuss aus 20 Metern den Ausgleich (58.).

Auch nach dem Doppelschlag ging das Torspektakel weiter. Erst erzielte Obermair nach einer Fehlerkette in der Verler Defensive die erneute Führung für Magdeburg (61.), ehe Berlinski mit seinem zweiten Treffer zum 4:4-Ausgleich traf (64).

Danach ließen es beide Mannschaften zwar etwas ruhiger angehen, trotzdem gab es immer wieder auf beiden Seiten guten Chancen. Kurz vor Schluss bekam Ito im Strafraum der Verler den Ball, hatte zu viel Platz und setzte den Ball aus zehn Metern zum 5:4-Siegtreffer für Magdeburg ins Tor (88.).

Verl gegen Saarbrücken, Magdeburg empfängt Zwickau

Für den SC Verl geht es am kommenden Samstag beim 1. FC Saarbrücken weiter (14:00 Uhr). Magdeburg trifft am Sonntag auf Zwickau (14:00 Uhr). Dann kann der FCM bereits den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt machen.