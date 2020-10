Mit einem Sieg an die Spitze

Und so stehen die Ostwestfalen vor dem Spiel gegen Hansa Rostock am Samstag (14 Uhr, live bei Sportschau.de) auf dem zweiten Tabellenplatz - mit einem Sieg könnten sie auf die Spitzenposition vorrücken. Dass das möglich ist, grenzt schon fast an ein kleines Wunder.

Denn eigentlich hatte der SC Verl die vergangene Saison in der Regionalliga West "nur" auf dem zweiten Platz beendet - eine Platzierung, die für den Aufstieg nicht reicht. Weil Spitzenreiter Rödinghausen aus finanziellen Gründen aber keine Linzenz für die 3. Liga beantragen wollte, schaffte es Verl in die Aufstiegsspiele gegen Lokomotive Leipzig. Dort lag der SC in Hin- und Rückspiel drei Mal hinten und glich drei Mal aus. Nur aufgrund der Auswärtstorregel schaffte der Verein den Aufstieg in die 3. Liga.

Nun geht es in der ersten Drittliga-Saison der Vereinsgeschichte gegen Traditionmannschaften wie Hansa Rostock. Auf solche Spiele freut sich Verls Trainer Rino Capretti besonders. Rostock sei ein Verein " mit toller Geschichte und viel Tradition ", erklärte er vor dem Spiel.

Er warnte aber auch vor dem Gegner. Die Mannschaft verfüge über " viel Qualität im Kader ". Das Ziel sei es " von Beginn an hellwach " zu sein, so Capretti. Beim ersten Aufeinandertreffen beider Mannschaften überhaupt in Verl sind gut 1.000 Zuschauer zugelassen.

Rostock mit schlechtem Start

Für Rostock lief der Start in die Saison nicht besonders gut. Ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage stehen auf dem Konto. Rostocks Trainer Jens Härtel warnte am Donnerstag bereits vor dem starken Aufsteiger. " Sie haben ein gutes Positionsspiel, eine gute Eröffnung, können aber auch mit langen Bällen agieren ", so Härtel.

Allerdings hat der SC Verl Verletzungspech, besonders das Personal in der Verteidigung wird knapp. Innenverteidiger Yannick Langesberg hat sich beim Sieg gegen Meppen seine Schulter ausgekugelt und fällt voraussichtlich bis zum Jahresende aus. Auch Verteidiger Patrick Choroba fehlt weiterhin. Außerdem fallen Frederik Lach und Nico Hecker aus.