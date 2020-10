SC Verl verliert wilden Schlagabtausch mit Hansa Rostock

Von Julian Tilders

Nach einem starken Saisonstart hat Aufsteiger SC Verl in der 3. Liga gegen Hansa Rostock am Samstag die erste Pleite kassiert. Der SCV steckte nie auf, kam zweimal wieder ran und spielte nach der Roten Karte für Rostocks Damian Roßbach (57.) eine gute halbe Stunde in Überzahl - verpasste jedoch das Remis.