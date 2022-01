Trainer Capretti: "Bringt nichts, in Panik zu geraten"

Nun fuhren Capretti und sein Team in den letzten zwölf Spielen lediglich einen Sieg ein. Der SC kassierte in dieser Zeitspanne 26 Gegentore. Am Mittwoch (26.01.2021) war eigentlich gegen den SV Meppen Wiedergutmachung nach einem niederschmetternden 2:5 gegen Viktoria Köln geplant - doch auch dieses Duell ging mit 0:1 verloren.

Trainer Capretti sprach von einer "engagierten Leistung" und lobte eine verbesserte defensive Stabilität. "Mein Ansatzpunkt war: Das Gegenpressing musste viel besser werden. Und das war jetzt auch wesentlich besser. Es ist extrem bitter, dass eine Situation zum Gegentreffer geführt hat" , erklärte der 39-Jährige.

Außerdem bringe es jetzt "überhaupt nichts, in Panik zu geraten" , sagte Capretti. "Klar darfst du sauer und enttäuscht sein, aber wichtig ist es, fokussiert und überzeugt zu bleiben, dass wir die Qualität haben, das zu schaffen. Und der Überzeugung bin ich, die Jungs auch."

Funktionäre arbeiten langfristig an Professionalisierung

Während auf dem Rasen die Lage angespannt ist, arbeiten die Funktionäre am Schreibtisch langfristig an der Etablierung in der 3. Liga. Zuletzt wurde der Ex-Torhüter und aktuelle Torwarttrainer Sebastian Lange (34) mit dem Amt des Sportlichen Leiters betraut, der nun auch mit nach einem neuen Trainer ab Sommer sucht. Denn Capretti, das wurde Ende des letzten Jahres bekanntgegeben, verlängert seinen Kontrakt nicht.