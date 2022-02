3. Liga - Viktoria Köln erkämpft sich einen Punkt in Freiburg

Stand: 04.02.2022, 20:59 Uhr

Viktoria Köln hat in der 3. Liga den vierten Sieg im fünf Spielen verpasst. In der Partie beim SC Freiburg II kamen die Kölner am Freitag (04.02.2022) nicht über ein leistungsgerechtes Unentschieden hinaus und bleiben mit nun 29 Punkten weiter auf Rang 13 der Tabelle.