Verl will guten Saisonstart ausbauen - KFC braucht in Zwickau ein Erfolgserlebnis

Der SC Verl trifft am Samstag auf Aufstiegskanidat FC Ingolstadt, Uerdingen braucht nach vier sieglosen Spielen in Zwickau dringend drei Punkte und die Viktoria Köln ist am Sonntag zu Gast in Meppen.