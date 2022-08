3. Liga: Viktoria Köln verpasst Sprung auf Rang drei

Die U23 des SC Freiburg erwischte gegen die Viktoria den besseren Start, wobei die Kölner in der Defensive wenige sattelfest wirkten. Die erste große Chance hatten trotzdem die Gäste: Nach einer Flanke von Marcel Risse scheiterte Kevin Lankford mit seinem Kopfball aus kurzer Distanz am stark reagierenden SC-Schlussmann Noah Atubolu (14. Minute).

Patzer von Viktoria-Keeper bleibt folgenlos

Die Unachtsamkeiten in der eigenen Hälfte hatten die Kölner mit ihrem ersten offensiven Ausrufezeichen indes noch nicht abgestellt. In der 25. ließ sich ihr Keeper Ben Voll nach einem Rückpass zu viel Zeit und traf nur den heranstürmenden Vincent Vermeij, als er den Ball wegschlagen wollte. Voll hatte Glück, dass der Ball knapp am Tor vorbeistrich.