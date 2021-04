Der KFC hat es in Spiel eins nach der Entlassung von Trainer Stefan Krämer dagegen nicht geschafft, die Abstiegsplätze zu verlassen. Mit 33 Punkten ist das Team von Interimstrainer Stefan Reisinger aber nur einem Punkt hinter dem rettenden Ufer. Für die Uerdinger war es die dritte Niederlage in Folge.

Corboz, Korb und Ritzka treffen

Mael Corboz brachte die Verler in der 17. Minute auf die Siegerstraße, Sascha Korb erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (36.). Lars Ritzka traf nach 77 Minuten zum 3:0. Uerdingens Haktab Traorè sah nach 78 Minuten die Gelb-Rote-Karte.

In einem temporeichen Spiel war der SC Verl von Beginn an die bessere Mannschaft und kam nach 17 Minuten zur verdienten Führung. Während Kasim Rabihic aus kurzer Distanz noch an KFC-Torhüter Lukas Königshofer scheiterte, stand Corboz richtig und drückte den Ball aus zwei Metern über die Linie. Kurz darauf vergab Zlatko Janjic eine Riesenchance zum 2:0, als er freistehend aus fünf Metern Königshofer den Ball in die Arme köpfte (24.).

Korb trifft nach Konter

Der KFC konnte sich in der Folge immer mehr befreien, kam aber nur per Standards gefährlich vor das Verler Tor. Echte Chancen ergaben sich dadurch aber nicht. Stattdessen schlugen die Gastgeber eiskalt zu: Korb vollendete einen Konter zum 2:0-Halbzeitstand.

KFC-Trainer Reisinger reagierte und wechselte nach der Pause gleich vier Mal. Und das zeigte Wirkung, denn der KFC zeigte sich in der zweiten Halbzeit deutlich verbessert. Der eingewechselte Kolja Pusch hatte nach 60 Minuten die bis dahin beste Uerdinger Chance des Spiels, als er auf der rechten Seite frei vor SC-Torwart Robin Brüseke auftauchte. Doch der Keeper parierte mit einer blitzschnellen Fußabwehr.

Traorè fliegt vom Platz

Die Szene wirkte wie ein Weckruf die Verler, die in der Folge wieder deutlich mehr nach vorne machten und die Krefelder vermehrt in die eigene Hälfte drückte. Dennoch war es ein Konter, der für die Entscheidung sorgte: Der zuvor eingewechselte Ritzka zog aus 16 Metern flach ab und traf zum 3:0 ins linke Eck (77.). Uerdingens Traorè, erst zur Pause eingewechselt, sah nach 78 Minuten nach wiederholtem Foulspiel noch die Gelb-Rote-Karte.

Für den SC Verl geht es nun am kommenden Dienstag (19 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim Halleschen FC weiter. Der KFC Uerdingen hat in der Englischen Woche spielfrei, da das Spiel gegen Dynamo Dresden aufgrund der Quarantäne der Dresdner abgesagt wurde. Der nächste Gegner ist dann am kommenden Samstag (14 Uhr) Türkgücü München.