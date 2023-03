Wiegel gelingt der Ausgleich

Nach 23 Minuten brachte dann aber Johannes Wurtz die Gäste per Foulelfmeter in Führung. Essens José-Enrique Ríos-Alonso hatte Kianz Froese zuvor im Strafraum gelegt. Wiesbaden war in der Folge überlegen, aber die Gastgeber verhinderten mit Glück und Geschick einen weiteren Gegentreffer.

Bis zur 42. Minute mussten die Essen-Fans warten, ehe Andreas Wiegel per Distanzschuss zum 1:1 sehenswert ausgleichen konnte. Aber nur 18 Sekunden nach dem Wiederanpfiff der nächste Schock für RWE: Brooklyn Ezeh profitierte von einer missglückten Kopfballverlängerung von Wiegel und verwandelte zur erneuten Führung. Mit einem 2:1 (43.) ging es dann auch in die Pause.

In der zweiten Halbzeit versuchte das Team von Trainer Christoph Dabrowski mit viel Engagement den Ausgleich zu erzielen. Allerdings fehlte die zündende Idee gegen die kompakte Wiesbadener Abwehr. Und John Iredale nutzte einer der zahlreichen Konterchancen der Gäste zum 3:1-Endstand für Wehen (83.).

Viktoria Köln stoppt Oldenburg

Viktoria Köln hat den Aufwärtstrend des VfB Oldenburg gestoppt und in Oldenburg mit 3:1 (2:0) gewonnen. André Becker (18.), Mike Wunderlich (35./Handelfmeter) und Marcel Risse (82.) trafen für Köln, Robert Ziętarski (71.) für Oldenburg.

Der abstiegsbedrohte VfB hatte zuvor unter dem neuen Trainer Fuat Kilic zwei Spiele in Folge gewonnen und hätte mit einem Sieg die Abstiegsränge verlassen können. Die Kölner setzten dagegen ihren eigenen Aufwärtstrend fort und haben von den vergangenen zehn Spielen nur eines verloren. In der Tabelle hat sich die Viktoria ins obere Mittelfeld gearbeitet, der Rückstand auf die Aufstiegsplätze beträgt acht Punkte.

Den besseren Start erwischten zunächst die Gastgeber. Leon Deichmann traf mit seinem Schuss aus 23 Metern aber nur den Pfosten (9.). Auf der Gegenseite hatte die Viktoria mehr Glück. Nach einer Ecke von Wunderlich schoss Michael Schultz flach Richtung Tor, Becker fälschte den Ball unhaltbar für VfB-Keeper Sebastian Mielitz ab (18.).

Wunderlich trifft vom Punkt

Der Treffer gab der Viktoria Auftrieb, die Kölner hatten nun mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen. In der 35. Minute zeigte Schiedsrichter Florian Lechner dann auf den Elfmeterpunkt. Dem Oldenburger Justin Plautz war der Ball im Strafraum an den ausgestreckten Arm gesprungen. Wunderlich verwandelte sicher zum 2:0 ins untere rechte Eck.

Oldenburg gab jedoch nicht und suchte in der zweiten Halbzeit verstärkt den Weg nach vorne. Die Viktoria-Defensive ließ aber lange wenig zu. In der 71. Minute waren die Kölner bei einer Ecke jedoch unaufmerksam. Ziętarski kam frei zum Kopfball und traf zum Anschluss.

Der VfB drückte nun auf den Ausgleich. Doch die Kölner machten bei einem der wenigen offensiven Vorstößen alles klar. Risse kam im Strafraum an den Ball, ließ einen Gegenspieler stehen und traf platziert ins rechte Eck (82.).

Nächster Gegner der Viktoria ist am kommenden Samstag (14 Uhr) der SC Verl. Oldenburg tritt zur selben Zeit bei Erzgebirge Aue an.

Verl verliert in der Nachspielzeit

Der SC Verl hat gegen Spitzenreiter SV Elversberg dagegen eine bittere Niederlage kassiert. In der Nachspielzeit traf Thore Jacobsen per Elfmeter zum 2:1 (1:0) für die Saarländer. Verls Vinko Sapina war der Ball zuvor im Strafraum an die Hand gesprungen. Davor hatte Robin Fellhauer den SV in Führung gebracht (14.), Torge Paetow glich in der 73. Minute für Verl aus. In der 89. Minute sah zudem Elversbergs Luca Schnellbacher nach einem groben Foulspiel die Rote Karte.

Für den Verler war es die erste Pleite nach drei Spielen ohne Niederlage. Die Ostwestfalen stehen mit 39 Punkten aber im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Elversberg beendete nach fünf Spielen ohne Sieg dagegen seine Ergebniskrise und bleibt Tabellenführer.