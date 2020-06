MSV Duisburg rutscht aus den Aufstiegsrängen

Aufstiegsrennen in der 3. Liga - mehr Spannung war lange nicht

Spannung ist, wenn auch der Tabellenneunte noch vom Aufstieg träumen darf - so wie in der 3. Liga. Über einen Saisonendspurt, in dem es zwei, vielleicht drei Gewinner geben wird, aber noch mehr enttäuschte Gesichter. | sportschau