Der MSV Duisburg hat am Sonntag (04.08.2019) mit einem 3:0 (1:0)-Erfolg bei Eintracht Braunschweig den zweiten Tabellenplatz in der 3. Liga erobert. Der Sieg war hochverdient.

Die Duisburger waren in der ersten Viertelstunde das aktivere Team. Das belohnte sich in der 19. Minute: Nach einem Querpass von Joshua Bitter und einem verunglücktem Klärungsversuch durch Braunschweigs Robin Becker beförderte Steffen Nkansah den Ball in den eigenen Kasten. Braunschweigs ging nun etwas fordernder zu Werke, war aber am Ende offensiv zu harmlos.