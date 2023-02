FSV verpasst Riesenchance - MSV trifft

Der MSV startete ordentlich in die Partie, die erste gute Möglichkeit hatten aber die zunächst defensiv eingestellten Zwickauer. Nach einer präzisen Flanke von Yannic Voigt von der linken Seite stand Dominic Baumann (16.) völlig frei am Fünf-Meter-Raum, köpfte den Ball aber zwei Meter am Tor vorbei.

Auf der Gegenseite ging Duisburg nach einer Ecke von Moritz Stoppelkamp in Führung. Sebastian Mai verlängerte die Ecke per Kopf auf Tobias Fleckstein (25.), der aus zwei Metern nur noch einschieben musste. Der zuvor herausgelaufene FSV -Keeper Johannes Brinkies sah dabei nicht gut aus.

Duisburg nutzt grobe Zwickauer Fehler

Bei der nächsten nennenswerten Möglichkeit in der kampfbetonten Partie legten die Meidericher nach - und wieder war Mai der Vorbereiter. Am Mittelkreis verlängerte der gelernte Innenverteidiger einen langen Ball mit dem Kopf auf den durchstartenden Kapitän Stoppelkamp (41.), der im Sprint Brinkies umkurvte und ins kurze Eck zum 2:0 traf.

Unmittelbar nach der Pause befand sich sich die FSV-Defensive noch im Tiefschlaf, was der MSV erneut nutzte. Stoppelkamp schlug eine perfekte Flanke an den langen Pfosten, wo Niclas Stierlin (49.) nur noch den Fuß hinhalten musste. Spätestens nach dem 4:0 durch den kurz zuvor eingewechselten Kolja Pusch (68.), der nach einem Zwickauer Fehler im Spielaufbau von Stoppelkamp in Szene gesetzt wurde, war die Partie entschieden.

Dortmund II mit Niederlage bei Zimmer-Debüt

Borussia Dortmund II musste beim Debüt des neuen Trainers Jan Zimmermann eine Niederlage einstecken. Trotz Führung unterlag der BVB dem 1. FC Saarbrücken 1:2 (1:1) und steckt als Tabellen-15. weiter mitten im Abstiegskampf.

Dortmund begann mit viel Schwung. In der 13. Minute scheiterte Justin Njinmah noch am glänzend parierenden FCS -Torhüter Daniel Batz, doch bei der darauf folgenden Ecke von Ole Pohlmann wuchtete Niklas Dahms (13.) den Ball aus fünf Metern mit den Kopf ins Tor.

Einen Distanzschuss von Saarbrückens Julian Günther-Schmidt blockte Soumaïla Coulibaly mit angelegtem Arm, trotzdem entschied Schiedsrichter Luca Jürgensen auf Handelfmeter. Doch Marcel Lotka parierte den halbhohen Schuss auf die rechte Ecke Julius Biada (37.).

Saarbrücken dreht Spiel

Saarbrücken machte in den Schlussminuten der ersten Hälfte weiter Druck und kam in der Nachspielzeit zum Ausgleich. Nach einer Flanke von Calogero Rizzuto setzte Luca Kerber (45.+2) den Ball aus elf Metern volley ins Netz.

In der zweiten Hälfte mangelte es beiden Teams an offensiver Durchschlagskraft, doch Saarbrücken hatte das bessere Ende für sich. Nach einer Flanke von Luca Kerber legte der eingwechselte Adriano Grimaldi mit dem Kopf ab auf Richard Neudecker (85.), der die Kugel aus fünf Metern ins Tor beförderte.