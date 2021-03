Viktoria Köln hat in der dritten Liga den vierten Sieg in Folge gefeiert. Timmy Thiele bescherte den Rheinländern am Freitagabend mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den 3:2-Erfolg beim 1. FC Saarbrücken. Zuvor trafen für Viktoria Lucas Cueto (64.) und Mike Wunderlich (70.), die Tore für die Gastgeber erzielten Sebastian Jacob (6.) und José Vunguidica (82.)

In der Tabelle haben die Kölner dank des erneuten Erfolges vorerst den Sprung in die oberen Hälfte geschafft und belegen nun den neunten Platz mit 39 Punkten.