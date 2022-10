Rot-Weiss Essen schließt 76 Problem-Fans aus

Bundesweite Stadionverbote drohen

Nun reichte es auch dem Verein. " In den letzten Monaten ist eine Zunahme an bedenklichen und strafrechtlich relevanten Vorfällen im Zusammenhang mit RWE-Spielen festzustellen ", hieß es in einer Stellungnahme: " Unser klarer Eindruck ist, dass nicht das Interesse am Fußball, sondern an gewalttätigen Auseinandersetzungen mehr und mehr in den Mittelpunkt einiger Stadionbesucher rücken. "

Rot-Weiss Essen distanziert sich " in aller Form " von Gewalt und Diskriminierung. " Jeder, der an kriminellen Handlungen beteiligt ist oder diese gut heißt, verwirkt sein Recht auf den Besuch von RWE-Spielen ", so der Klub. Und dabei wird es wohl nicht bleiben, denn die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Laut RWE sei davon auszugehen, dass gegen alle zweifelsfrei identifizierten Beteiligten bundesweite Stadionverbote angeregt und auch ausgesprochen werden.

Wie die Fanszene auf die Hausverbote reagiert, wird sich zeigen. Bereits am Sonntag beim Spiel in Freiburg hingen die Banner am Gästeblock verkehrt herum, zudem gab es keinen geregelten Support.