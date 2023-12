Schon Ende November, da lief es bei seinem Fußball-Drittligisten Rot-Weiss Essen bereits ziemlich gut, wurde Vorstandsboss Marcus Uhlig eine für den Ruhrpottfußball heikle Frage gestellt. Bei einem Podcast der Funke-Mediengruppe vor Live-Publikum lautete diese: "Träumen Sie von einer Relegation gegen Schalke?"

Relegation gegen Schalke ist Uhligs "Albtraum"

Marcus Uhlig, Vorstandschef von Rot-Weiss Essen, will in einer möglichen Relegation lieber nicht auf Schalke treffen.

Dieses Gedankenspiel wird viele RWE-Fans, die den Schalkern in Rivalität (und teilweise Feindschaft) verbunden sind, während der Winterpause nicht loslassen. Manche sehnen die Chance herbei, S04 in einem Schicksalsspiel in den Abgrund stoßen zu können. Nicht jedoch Uhlig: "Ich glaube, jeder freut sich, wenn es irgendwann mal zu einem Pflichtspiel gegen Schalke kommt. Das brauche ich aber wirklich nicht als Relegationsspiel."