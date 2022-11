RWE fehlten die Ideen, Meppen hatte mehr vom Spiel - doch es fehlte die Durchschlagskraft bei den Gästen. Bestes Beispiel: Der im Essener Strafraum völlig frei stehende Vogt (31.) hatte aus 12 Metern die Führung auf dem Fuß, doch der "Kullerball" landete in den Armen von Golz.

Erste RWE-Chance Ende der ersten Hälfte

In der 38. Minute unterbrach Schiedsrichter Robert Kampka die Partie für einige Minuten, weil offenbar ein Mitglied des Ordnungspersonals medizinisch versorgt werden musste. Als dieses wieder ansprechbar war, ging es weiter. In der langen Nachspielzeit der ersten Hälfte kam RWE zu seiner ersten nennenswerten Chance: Ron Berlinski (45.+7) scheiterte nach einem Konter mit einem Versuch von der linken Strafraumkante am aufmerksamen SV-Torwart Erik Domaschke.

Nach der Pause köpfte Essens Jose-Enrique Rios-Alonso (53.) aus wenigen Metern deutlich über das Tor. RWE machte nun mehr Druck und spielte offensiver - Torgefahr kam aber beinahe keine auf. Oğuzhan Kefkir brachte aus der zweiten Reihe einen harmlosen Flachschuss auf das Meppener Gehäuse - der erste Torabschluss im zweiten Durchgang.

Meppen in Unterzahl

Ab der 79. Minute spielte Meppen in Unterzahl, weil Ole Käuper nach einem Handspiel die Gelb-Rote Karte sah. Die Gäste spielten sehr hart und hatten Glück, das der Schiedsrichter eine großzügige Linie fuhr und nicht noch mehr Spieler vom Platz mussten. RWE rannte in der Schlussphase immer wieder an, blieb aber letztendlich zu harmlos.

Am letzten Spieltag vor der WM-Pause tritt Essen am Montag (19 Uhr) bei 1860 München an. Nach der Pause empfängt RWE den Halleschen FC (14. Januar).