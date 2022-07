Auf der anderen Seite gab es keine zwei Minuten später einen fraglichen Foulelfmeter: RWE-Stürmer Ron Berlinski hatte dem Gäste-Keeper Nicolas Kristof - der wohl schon beide Hände am Ball hatte - das Spielgerät abgeluchst und wurde daraufhin vom Torwart gelegt. Beim anschließenden Elfmeter scheiterte Cedric Harenbrock an Kristof und vergab so die große Chance zum Ausgleich.

Elversberg mit zweitem Tor durch Koffi

Wiederum knapp eine Minute später erzielt Koffi sein zweites Tor, indem er wunderbar aus spitzem Winkel und sieben Metern Torentfernung über RWE-Torhüter Jakob Golz hinweg in die lange Ecke lupfte (11.).

Berlinski trifft für Essen

Das Team von Essen-Trainer Christoph Dabrowski gab aber nicht auf und kam zwei Minuten später zum Anschlusstreffer: Isaiah Young setzte sich auf der linken Seite gut durch und bediente Berlinski, der den Ball aus drei Metern über die Linie stocherte (13.).

Auch Elversbergs Schnellbacher mit Doppelpack

Elversberg blieb aber weiter abgeklärt - im Gegensatz zu den nervösen Essenern: RWE unterliefen weiterhin Fehler im Spielaufbau und im defensiven Stellungsspiel. Dadurch ermöglichte Essen den Gästen weitere Chancen, die Elversberg effektiv nutzte: Luca Schnellbacher erzielte innerhalb von drei Minuten zwei Kopfballtore (23., 26.) für die SVE, die somit nach nicht einmal 30 Spielminuten mit 4:1 in Führung lag.

Essens Isaiah Young (Mitte)

Danach beruhigte sich die Partie. Elversberg schaltete mehrere Gänge zurück. Weiter angetrieben von seinen Fans, zeigte RWE nach der Pause Moral. Die Essener kämpften und bemühten sich um Offensivaktionen, ohne jedoch volles Risiko einzugehen. Dementsprechend blieben zwingende Torchancen aus. In der Schlussphase schoss Elversbergs Semih Sahin nach schöner Vorarbeit von Thore Jacobsen noch das fünfte Gäste-Tor (81.).

Essen muss nun nach Duisburg

Essen belegt nach der herben Heimpleite zunächst den letzten Platz der Drittliga-Tabelle. Am zweiten Spieltag ist die Dabrowski-Elf beim Reviernachbarn MSV Duisburg zu Gast. Anstoß ist am Freitag, 5. August, um 19 Uhr.