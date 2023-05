Dass Aufsteiger Rot-Weiss Essen in der 3. Fußball-Liga nicht die ganz großen Sorgen plagen, hat der Verein auch Routinier Simon Engelmann zu verdanken. Drei Spieltage vor Saisonenede hat RWE sieben Punkte Vorsprung vor den Abstiegsrängen und bei den zuletzt errungenen Siegen gegen Zwickau und Freiburg hieß einer der beiden Torschützen jeweils Engelmann.

Engelmann mit sechs Toren und vier Vorlagen

Dass die Partei in Zwickau nach einer Bier-Attacke auf den Schiedsrichter letztlich am Grünen Tisch für die Essener gewertet wurde, spielt keine Rolle. Engelmann hatte zweimal mehr seine Bedeutung für das Team gezeigt, was er statistisch betrachtet in dieser Saison mit sechs Toren und vier Vorlagen bereits zehn Mal getan hat.

Stürmer mit seinen Vollstrecker-Qualitäten gibt es nur selten. Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE