Neben einem Blitzturnier hat der Aufsteiger bislang fünf Testspiele bestritten. Es gab dabei nur eine Niederlage, aber auch beim unterhaltsamen 2:4 (1:3) gegen den Erstligisten Borussia Mönchengladbach boten die Essener eine ansehnliche Leistung vor rund 9.400 Zuschauern im eigenen Stadion. Das jüngste und vielleicht aussagekräftigste Testspiel absolvierten die Essener am Samstag im Rahmen des Trainingslagers gegen Eintracht Braunschweig.

Remis gegen Eintracht Braunschweig

Die Braunschweiger belegten in der vergangenen Saison den zweiten Tabellenplatz in der 3. Liga und stiegen damit in die zweite Bundesliga auf; die Eintracht, die bereits am 17. Juli ihren Pflichtspiel-Auftakt in der zweiten Liga hat, ist schon einige Tage länger in der Saisonvorbereitung. In dem XXL-Testspiel über insgesamt 120 Minuten verbuchten die Essener in Schöningen ein 2:2 (1:0). Luca Dürholtz (31. Spielminute) und Isaiah Young (85.) hatten den Ruhrpott-Club zunächst mit 2:0 in Führung geschossen, am Ende konnte die Eintracht noch ausgleichen.

"Uns hat die Spritzigkeit gefehlt" , analysierte Dabrowski anschließend. "Wir hatten gute Sequenzen, in denen wir uns Chancen erspielt haben. Bei den Gegentoren waren wir in der Verteidigung nicht konsequent genug."

Es gibt also für RWE noch genug zu tun, um die Voraussetzungen für ein Bestehen in der 3. Liga zu verbessern. Schließlich soll die erste Saison in der Drittklassigkeit seit 14 Jahren nicht die letzte sein.

Das nächste Testspiel, gleichzeitig die Generalprobe vor dem Saisonstart, steht am 16. Juli um 14 Uhr an; dann ist die Dabrowski-Elf beim Regionalligisten Alemannia Aachen zu Gast.

Video starten, abbrechen mit Escape No Sports!? Folge 45: Erlösung für Rot-Weiss Essen sport inside. . 07:58 Min. . Verfügbar bis 18.05.2023. WDR.

Quelle: ph