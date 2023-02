3. Liga: MSV Duisburg gelingt später Ausgleich bei Rot-Weiss Essen

In der 53. Minute war er allerdings geschlagen: Nach einem Freistoß der Essener war Braune zunächst noch zweimal zur Stelle, wobei er den Fallrückzieher von Ron Berlinski nur zur Seite abwehren konnte. José-Enrique Rios-Alonso drückte den freien Ball problemlos über die Linie.

Stoppelkamp überrascht RWE-Keeper mit Freistoß

Die Ausgleichsbemühungen des MSV auf der Gegenseite blieben zunächst wenig zwingend, ehe sie in der Schlussphase durch Stoppelkamp doch noch belohnt wurden. Er überraschte RWE-Keeper Jakob Golz, als er einen Freistoß von links mit Unterstützung der sich auflösenden Essener Zwei-Mann-Mauer durch die so entstandene Lücke direkt auf den kurzen Pfosten brachte. Golz war mit den Händen zwar noch am Ball, konnte den Ausgleich jedoch nicht verhindern (89.).

In der Nachspielzeit hatten die Essener sogar noch ein bisschen Glück, als Chinedu Ekene eine Hereingabe von Stoppelkamp nicht richtig traf und so den möglichen Siegtreffer verpasste.