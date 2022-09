Erneute Geldstrafe für Rot-Weiss Essen

Wie der Drittligist am Mittwoch mitteilte, muss der Verein " wegen massiven Gebrauchs von Pyrotechnik " seiner Anhänger während des Auswärtsspiels beim MSV Duisburg am zweiten Spieltag eine Strafe in Höhe von 9.450 Euro zahlen. Der Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt.