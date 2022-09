3. Liga: RWE hofft auf Befreiungsschlag im Kellerduell

Dass Essen bei der Tordifferenz schlecht dasteht, ist vor allem dem Liga-Höchstwert von 15 Gegentreffern geschuldet. Elf Gegentoren in den ersten drei Partien folgten allerdings nur vier weitere in den jüngsten drei Spielen, weshalb Trainer Christoph Dabrowski durchaus auf eine stabilisierte Abwehr gegen Aue hoffen darf.

Essen holt neue Spieler für mehr defensive Stabilität

Zudem haben die Essener in den vergangenen Tagen personell nachjustiert. So wurde für die Abwehr am Dienstag Andreas Wiegl (31) verpflichtet - ein Spieler, der über Zweit- sowie Drittliga-Erfahrung verfügt und auf der rechten Abwehrseite nicht nur für defensive Stabilität sorgen könnte: " Mit der Verpflichtung von Andreas gewinnen wir einen energie- und temporeichen sowie flexibel einsatzbaren Spieler, der sowohl seine Aufgaben in der Defensive zuverlässig erledigt als auch offensiv Gefahr ausstrahlen kann ", sagt Dabrowski.