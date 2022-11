Aber auch nach dem missglückten Auftakt fand Essen nicht wirklich in die Spur. "Ich glaube, dass wir etwas gebraucht haben, um in der Liga ein Stück weit anzukommen" , sagt Dabrowski mit einigen Monaten Abstand. In den ersten sechs Liga-Partien blieb RWE sieglos, stand Ende August mit drei Punkten am Tabellenende.

"Die Fans standen auch in dieser schweren Phase an unserer Seite und haben uns bedingungslos unterstützt ", berichtet Dabrowski. Und auch im Verein blieb man geschlossen. " Ich habe zu keiner Zeit gespürt, dass die Verantwortlichen von ihrem Weg abkommen und der Weg war ganz klar, den Verein zu stabilisieren, zu etablieren und in der Liga anzukommen. Die Ruhe hat man einfach intern gespürt."