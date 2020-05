Somit geht es in der Partie am Samstag beim Tabellenneunten Eintracht Braunschweig (30.05.2020, 14 Uhr) erneut um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Doch der Coach glaubt an sein Team: " Die Spieler haben dieses wichtige Ziel vor Augen ", sagt Dotchev, der vor seinem 238. Spiel als Drittliga-Trainer steht - eine Marke, die in der 3. Liga noch kein anderer Übungsleiter vor ihm erreicht hat.