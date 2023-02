3. Liga: Borussia Dortmund II trennt sich von Trainer Preußer

Über die Nachfolge wollen die Schwarz-Gelben "in den kommenden Tagen befinden" , hieß es in einer Pressemitteilung.

Preußer hatte die U23 nach dem kurzfristigen Abgang von Enrico Maaßen zum Bundesligisten FC Augsburg im vergangenen Sommer unmittelbar vor Saisonbeginn übernommen. Unter dem früheren Coach von Zweitligist Fortuna Düsseldorf gelangen in 21 Ligaspielen allerdings nur sechs Siege, die Dortmunder Reserve befindet sich auf Tabellenplatz 16 in akuter Abstiegsgefahr.

"Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. In den vergangenen Wochen ist in uns allerdings der Glaube gereift, dass unsere Saisonziele – sowohl was die Entwicklung der Mannschaft als auch die individuelle Entwicklung der Spieler angeht – in dieser Konstellation schwer zu erreichen sein werden" , sagte Ingo Preuß, der Sportlicher Leiter der U23.

In Düsseldorf war Preußer fast auf den Tag genau vor einem Jahr entlassen worden (7. Februar 2022).