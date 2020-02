Nach einem Rassismus-Vorfall in der 3. Liga ist ein Fan von Preußen Münster festgenommen worden. Das teilte der Verein am späten Freitagabend (14.02.2020) nach dem 0:0 gegen die Würzburger Kickers mit. Nach Klubangaben hatte der Mann in der Schlussphase der Partie den Würzburger Spieler Leroy Kwadwo beleidigt und Affenlaute in dessen Richtung gemacht.

Die Polizei Münster bestätigte die Beleidigungen auf WDR-Anfrage. Der Mann sei vor dem Stadion in Gewahrsam genommen und auf das Präsidium gebracht worden. Demnach drohe ihm eine Anzeige wegen Volksverhetzung.

Preußen Münster lobt Reaktion der Fans

"So abstoßend die getätigten Affenlaute gegen den Spieler waren, so beeindruckend war die anschließende Reaktionen der übrigen Zuschauer, die nicht nur auf den Täter zeigten und ihn so für die Ordnungskräfte erkennbar machten, sondern mit unüberhörbaren 'Nazis-raus'-Rufen die starke antirassistische Haltung der Preußenfans und der Münsteraner deutlich machten", hieß es in einer Vereinsmitteilung. Der Klub entschuldigte sich bei Kwadwo und den Gästen aus Würzburg.