Preußen Münster muss sich mit Remis begnügen

Preußen Münster tritt im Abstiegskampf der 3. Liga weiter auf der Stelle. Am Freitagabend (14.02.2020) musste sich das Team von Trainer Sascha Hildmann im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers mit einem torlosen Remis begnügen. Für Münster war dies bereits die neunte Punkteteilung in dieser Saison.

Erste Hälfte von Kampf und Einsatz geprägt

Als Schlusslicht der Auswärtstabelle liegt der Verdacht bei den Münsteranern nahe, dass sie im Kampf um den Klassenerhalt im heimischen Stadion punkten müssen. Das gelang in dieser Spielzeit erst dreimal und wird mit wachsendem Druck bei nahendem Saisonende wohl auch nicht leichter.

Torloses Remis zwischen Münster und Würzburg

So war die intensive erste Hälfte vor allem von Einsatz und Kampf geprägt, was sich allerdings nicht in Torchancen niederschlug. Die beste hatten vor der Pause noch die Gäste, als Simon Rhein in der 39. Minute von der Strafraumgrenze abzog, Preußen-Keeper Max Schulze Niehues aber nicht überwinden konnte.

Münster nach der Pause gefährlicher

Die Münsteraner hatten zwei Minuten zuvor einen guten Angriff inszeniert, aber der im Strafraum von Seref Özcan in aussichtsreicher Position bediente Alexander Rossipal trat neben den Ball. So stand für die Preußen nach 45 Minuten kein einiziger gefährlicher Torabschluss zu Buche.