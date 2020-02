Fußball-Drittligist Preußen Münster erhält für seinen Umgang mit dem Rassismus-Vorfall im eigenen Stadion einen Preis für Zivilcourage. Der Verein wird vom Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) mit dem neu geschaffenen Preis ausgezeichnet.

Im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers wurde der Gästespieler Leroy Kwadwo von einem Münsteraner Zuschauer mit Affenlauten rassistisch beleidigt. Der Täter wurde durch Fans für die Ordnungskräfte erkennbar gemacht, dann gestellt und festgenommen. Der Klub verhängte ein bundesweites Stadionverbot von drei Jahren.

FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski wendete sich am Donnerstag (20.02.2020) in einem Offenen Brief an Preußen Münster: "Sie haben meine Präsidiumskollegen im Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen und mich nachhaltig beeindruckt. Und das mit einer Tat, die auch heutzutage selbstverständlich sein sollte, dies aber nicht mehr ist."

