Der MSV kam gut ins Spiel und ging in der 12. Minute nicht unverdient durch einen Treffer von Petar Sliskovic in Führung. Nachdem kurz darauf Ahmet Engin fast das 2:0 nachgelegt hätte, wachte Münster auf und drängte auf den Ausgleichstreffer. Lucas Cueto verfehlte für Münster per Volley (18.), Seref Özcan scheiterte mit seinem Schuss am Pfosten (23.). Das verdiente 1:1 fiel dann in der 37. Minute bei einer Standarsdituation. Simon Scherder köpfte nach einer Ecke ins Münsteraner Tor (37.). Doch der Spitzenreiter schlug noch vor der Pause zurück. Nach einem Pfostenschuss von Sliskovic vollendete Enging aus kurzer Distanz (44.).