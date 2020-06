Münster schöpft Hoffnung dank Mörschel-Doppelpack

Münster dominiert den zweiten Durchgang

Münster bekam das Spiel besser in den Griff. In der 36. Minute setzte Simon Scherder Fridolin Wagner mit einer Flanke auf den zweiten Pfosten in Szene, der Winkel wurde zu spitz und sein Flugkopfball ging neben das Zwickauer Tor. Gefährlicher wurde es bis zur Pause nicht mehr.

Durchgang zwei eröffneten die Münsteraner wesentlich engagierter. In der 47. Minute legte Cueto im Strafraum nach schönem Pass von Mörschel quer, aber sein Ball rollte durch den Fünfmeterraum, ohne einen Abnehmer zu finden. Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Erst sprang dem völlig frei stehenden Simon Scherder am zweiten Pfosten nach einer Ecke der Ball an die Hand, und eine große Chance war vertan. In der 52. Minute dribbelte Cueto beherzt in den Strafraum, scheiterte aber an Keeper Johannes Brinkies.

Nach unglücklichem Rückstand gelingt nur Ausgleich

In der 57. Minute hatte Cueto die nächste Chance, wurde aber im letzten Moment geblockt. Die 1:0-Führung für Münster hing in der Luft, und dann stellte eine Standardsituation das Spielgeschehen auf den Kopf. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld kam Gerrit Wegkamp sieben Meter vor Schulze Niehues frei zum Kopfball und erzielte das 1:0 für die Gäste.

Münster geriet durch den Rückstand nicht aus dem Offensiv-Tritt, brachte den Ball jedoch zunächst nicht im Tor unter. FSV-Keeper Brinkies schaffte es in der 78. Minute dann nicht, eine Flanke der Preußen festzuhalten, sodass der Ball Mörschel vor die Füße fiel und er aus kurzer Distanz keine Mühe hatte - 1:1. Für Mörschel und die Preußen kam es noch besser. Nach einem Foul von Brinkies an Joel Grodowski in der Nachspielzeit, entschied der Schiedsrichter auf den Elfmeter, den Mörschel zum Sieg nutzte.