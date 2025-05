Köln unterlag am Freitagabend vor 14.503 Zuschauern an der Bremer Brücke mit 0:2 (0:2) und hat als Tabellensiebter bei noch zwei ausstehenden Spielen sechs Punkte Rückstand auf Relegationsplatz drei - und die Konkurrenten spielen am Samstag und Sonntag erst noch. Osnabrück hat den Klassenerhalt dagegen so gut wie sicher.