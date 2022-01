Nach Rassismus-Abbruch: Duisburg gegen Osnabrück neu terminiert

VfL-Profi Aaron Opoku war in der Partie des 20. Spieltags am 19. Dezember in der 35. Minute von der Tribüne aus "erheblich rassistisch beleidigt" worden. Der folgende Abbruch war der erste wegen eines rassistischen Vorfalls im deutschen Profifußball.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Beide Mannschaften sowie Schiedsrichter Nicolas Winter und sein Team verließen das Feld. Der VfL sah sich nach kurzer Bedenkzeit nicht in der Lage weiterzuspielen. Das DFB-Sportgericht entschied auf Neuansetzung, es folgte damit dem Wunsch beider Klubs und des DFB-Kontrollausschusses.

Video starten, abbrechen mit Escape VfL-Geschäftsführer Welling zum Spielabbruch in Duisburg. Sportschau. . 01:00 Min. . Verfügbar bis 20.12.2022. Das Erste.

Stand: 12.01.2022, 14:53