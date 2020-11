Torsten Lieberknecht wusste vor ein paar Wochen ganz genau, was ihn auch in der Saison 2020/21 in Duisburg erwartet: "In einem Klub wie dem MSV ist es so, dass er sich in der Zweiten Liga sieht. Und das versuchen wir wieder anzustreben." Das war wenige Wochen, nachdem der MSV im Schlussspurt der Vorsaison nur hauchdünn den Aufstieg in die Zweite Liga verpasst hatte. Nachdem das Team wochenlang die Liga angeführt hatte, war zum Schluss die Puste ausgegangen.

Ein neuer Anlauf also in der neuen Saison - so war der Plan. Doch jetzt sieht das alles ganz anders aus: Nach acht Spielen liegt der MSV mit nur acht Punkten auf einem Abstiegsplatz der Liga. Und die Meidericher müssen sich ernsthaft mit einem noch tieferen Fall beschäftigen: Es droht ein weiteres Abrutschen in die Regionalliga West. Am Dienstagmorgen zogen die Verantwortlichen die erste Reißleine: Trainer Lieberknecht wurde entlassen.

"Nur lebensfähig in der Zweiten Liga"

Was ein Abstieg für den MSV bedeuten würde, lässt sich nur schwer beurteilen. Allerdings hat Klub-Präsident Ingo Wald vor dieser Saison selbst vor weiteren Jahren in der Dritten Liga gewarnt. "Auf Dauer ist der MSV Duisburg nur überlebensfähig, wenn er mindestens in der Zweiten Liga spielt" , so der Klubchef.

Was er meint: Wenn sich der MSV künftig nicht sportlich abheben kann von ehemaligen Konkurrenten wie RW Essen, RW Oberhausen, Wattenscheid 09 oder dem Wuppertaler SV, droht ihm ein ähnliches Schicksal: Das Abrutschen in die sportliche Bedeutungslosigkeit. Mit wenig Perspektive auf eine Rückkehr in die deutsche Fußballelite.