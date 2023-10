Video starten, abbrechen mit Escape Bielefeld dreht Spiel gegen Mannheim Sport. . 02:38 Min. . Verfügbar bis 14.10.2024. WDR.

Keiner hat mehr verschiedene Torschützen als Arminia Bielefeld

Stand: 15.10.2023, 15:15 Uhr

Arminia Bielefeld hatte am Wochenende gleich mehrfach Grund zum Feiern: Es gab endlich mal wieder einen Sieg, die Leistung war überzeugend und in Sachen Torschützen macht den Ostwestfalen in der 3. Liga ohnehin niemand etwas vor.