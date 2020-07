Torhüter Maximilian Schulze Niehues (31), der schon in der Jugend für die Preußen spielte und in allen neun Drittliga-Jahren seit 2011 im Kader stand, setzte sich hinter sein Tor und weinte hemmungslos. Simon Scherder (27), ebenfalls gebürtiger Westfale und seit 2012 im Verein, brach beim TV-Interview mit "Magenta Sport" immer wieder die Stimme. " In einem Endspiel kann man so eine Vorstellung nicht bringen ", sagte er: " Es tut mir leid für alle Fans und Mitarbeiter von Preußen ."