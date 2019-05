Karlsruher SC feiert Aufstieg in Münster

Preußen Münster hat die Aufstiegsparty des Karlsruher SC am Samstag (11.05.2019) nicht verhindern können. Die Westfalen verloren ihr Heimspiel gegen den Karlsruher SC am vorletzten Drittliga-Spieltag mit 1:4 (0:2).

Der Tabellenzweite aus Karlsruhe steht damit schon vor dem Saisonfinale als sicherer Aufsteiger in die 2. Bundesliga fest.

Die Preußen hatten sich für die Partie etwas vorgenommen und wollten anscheinend nicht Spalier stehen für die Gäste. So hatte Münster die erste gute Torchance der Partie durch Rufat Dadashov in der 13. Minute: Dadashov zielte aber nicht gut genug, sein Schuss flog rechts am Tor vorbei.

In einer zeitweise hart geführten Partie ging dann aber der KSC in Führung: Nach einem hohen Pass von Anton Fink lief Marvin Pourie auf Preußen-Keeper Maximilian Schulze Niehues zu, umkurvte den Torwart und schob zum etwas überraschenden 1:0 ein (33. Minute).

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit legte Karlsruhe den zweiten Treffer nach: Nach einer Ecke köpfte Damian Roßbach, der mit einem Kopfschutz spielte, zum 2:0 ein.

KSC-Doppelschlag nach der Pause

Mit einem Doppelschlag durch Anton Fink (54.) und Martin Röser (57.) kurz nach der Pause sorgte der KSC für die Vorentscheidung.

Münster zeigte Moral und wurde mit dem Ehrentreffer belohnt: Eine Flanke von Fabian Menig landete im Zentrum nahe des Elfermeterpunktes beim unbewachten Martin Kobylański, der den Ball direkt per Flachschuss ins KSC-Gehäuse beförderte.

Die Preußen spielten weiter nach vorne, doch konnte das KSC-Tor in der Schlussphase nicht mehr ernsthaft gefährden. Münsters Sandrino Braun sah in der 84. Minute nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote-Karte.

Durch die Niederlage rutschte die von Marco Antwerpen trainierte Preußen-Elf bei noch einem ausstehenden Spiel auf den siebten Tabellenplatz ab.