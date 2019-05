So ganz ohne Bedeutung ist der Rest der Saison für Preußen Münster nicht. Die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen hat zwar als Tabellensechster auf den letzten Metern weder etwas mit dem Auf- noch mit dem Abstieg zu tun. Aber, sie kann das Zünglein an der Waage bei diesen wichtigen Entscheidungen in der 3. Liga sein.

So etwa am Samstag (04.05.2019; ab 14 Uhr im Livestream im WDR), wenn es beim Halleschen FC um Punkte geht. Die Gastgeber sind derzeit Tabellenvierter und hoffen darauf, am Saisonende noch mindestens den Relegationsplatz oder vielleicht sogar noch den zweiten Platz, der zum direkten Aufstieg verhelfen würde, zu belegen. Aber kampflos ergeben wollen sich die Münsterländer in keinem Fall.

Großes Engagement vonnöten

"Es ist nicht leicht, zurzeit gegen uns zu spielen. Halle muss sich etwas einfallen lassen" , sagt Antwerpen. "Wir fahren dorthin, um unser Spiel zu spielen und dort drei Punkte mitzunehmen. " Nicht nur zuletzt beim spektakulären 3.3 bei eintracht Braunschweig stimmten also Einsatzwille und Laufbereitschaft bei den Münsteranern.