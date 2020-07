Zu einem möglichen Relegationsspiel gegen den 16. der 2. Bundesliga gibt Lieberknecht sich entschlossen: " Wir wären definitiv der unangenehmste Gegner, den Nürnberg bekommen kann! "

Wenigstens DFB-Pokal-Teilnahme?

Sollte der MSV den Relegationsplatz nicht erreichen, will er zumindest Platz fünf verteidigen - denn dieser berechtigt noch zur Teilnahme am DFB-Pokal. Dieses Ziel zu verpassen, würde "weh tun, weil wir den DFB-Pokal ja fest eingeplant haben" , sagte MSV-Geschäftsführer Michael Klatt dem WDR. " Aber natürlich sind wir auch auf das Worst-Case-Szenario vorbereitet. Die 3. Liga ist und bleibt für uns ein Husarenritt, da sind ganz dicke Bretter zu bohren."

Ein weiteres Jahr in der 3. Liga würde den Klub auch finanziell vor Probleme stellen. "Wir werden an zwei Stellschrauben arbeiten müssen. Natürlich müssen wir unsere Strukturkosten weiter reduzieren. Wir müssen alles hinterfragen. Wo haben wir noch Einsparpotenzial?" , sagte Klatt. "Und auf der anderen Seite brauchen wir tatsächlich frisches Geld. Wir werden dann auch in der Drittliga-Saison einen Verlust einfahren, der finanziert werden muss, und diese Finanzierungsprobleme müssen wir dann in der Sommerpause lösen."

Video starten, abbrechen mit Escape MSV: Aufstieg nicht mehr aus eigener Kraft. Sportschau. . 03:55 Min. . Verfügbar bis 01.07.2021. Das Erste.

Stand: 03.07.2020, 17:15