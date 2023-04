MSV Duisburg: Hauptsponsor zieht sich Mitte 2024 zurück

Dies teilte der Reiseveranstalter am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. "In Bezug auf unser Engagement beim MSV sind wir nach vielen Gesprächen in den vergangenen drei Jahren und den Geschehnissen der letzten Monate zu der Entscheidung gekommen, dass sich unsere Wege nach der kommenden Saison trennen werden" , hieß es.

Wie "Schauinslandreisen" weiter mitteilte, hat das Unternehmen alle lizenzrelevanten Stundungen für die Saison 2023/24 vorgenommen. Zudem habe man das Darlehen des MSV Duisburg e.V. vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 1. Juli 2025 gestundet - Verbindlichkeiten in Höhe von etwa vier Millionen Euro.